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Центральный банк Армении проведет операции на валютном рынке

Центральный банк Армении проведет операции на валютном рынке

Для обеспечения нормальной деятельности финансовых рынков Республики Армения Центральный банк осуществит операции на валютном рынке Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

“Центральный банк Армении продолжает осуществлять мониторинг финансовых рынков и в случае необходимости применит все имеющиеся в его инструментарии инструменты, гарантируя ценовую и финансовую стабильность”, - говорится в сообщении.


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