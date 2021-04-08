Центральный банк Армении проведет операции на валютном рынке

Для обеспечения нормальной деятельности финансовых рынков Республики Армения Центральный банк осуществит операции на валютном рынке Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

“Центральный банк Армении продолжает осуществлять мониторинг финансовых рынков и в случае необходимости применит все имеющиеся в его инструментарии инструменты, гарантируя ценовую и финансовую стабильность”, - говорится в сообщении.