Омбудсмен считает неприемлемым повышение госпошлины на обращения в суд до 10 раз

Защитник прав человека повышение госпошлины от 2 до 10 раз на подаваемые в суд иски считает проблематичным. Отдел по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении, как сообщает «Арменпресс», распространил об этом сообщение.

“Это может негативно сказаться на ограниченных правах на судебную защиту, что приведет к необоснованным ограничениям доступа к правосудию. Это, в свою очередь, может помешать за нарушение прав обращаться в суд.

Речь идет о законопроекте О внесении изменений в Закон Республики Армения “О государственной пошлине”, согласно которому предлагается поднять государственную госпошлину на иски, заявления, апелляции на судебные акты, а также на копии документов, выданных судом (дубликаты) и на тиражирование компьютерной записи судебного заседания.

В частности, минимальная государственная пошлина увеличится с 1 500 до 6 000 драмов, государственная пошлина на не финансовые иски составит 20 000 драмов, государственная пошлина за не финансовые апелляционные иски увеличится с 10 000 до 30 000 драмов, в случае кассационных исков от 20 000 до 40 000 драмов. Государственная пошлина в размере 500 000 драмов на иски о банкротстве юридических лиц - 1 000 000 драмов, текущие 2 000 драмов на заявления о подтверждении фактов, имеющих юридическое значение, - 20 000 драмов и т. д. Отменены некоторые освобождения от госпошлины.

Кроме того, обоснованность многократного повышения нынешних ставок госпошлины вызывает как минимум недоумение. Создается впечатление, что расходы, необходимые для нормального функционирования судов, могут быть покрыты только за счет средств, полученных от государственных пошлин. Между тем, ежегодно в соответствии с Законом о государственном бюджете Республики Армения Судебному департаменту Республики Армения выделяются деньги для обеспечения нормального функционирования судов Республики Армения. Другими словами, все общество является бенефициаром этого процесса отправления правосудия, поэтому, по крайней мере, неоправданно возлагать все бремя расходов, необходимых для нормального функционирования судов, только на участников судебного разбирательства, особенно с учетом того, что это ограничит право доступа к суду.

В качестве обоснования повышения ставок госпошлины в законопроекте, в частности, упоминается индекс минимальной заработной платы, который в 2003 году составил 13 000 драмов, а в 2020 году - 68 000 драмов, увеличившись в 5,2 раза. Анализ офиса Защитника прав человека показывает, что в период с 2003 по 2020 год, наряду с повышением минимальной заработной платы, выросли и цены на потребительские товары, услуги и т. д. Минимальный или среднемесячный размер заработной платы и величина минимальной потребительской корзины достаточны, чтобы не оправдывать повышение ставок госпошлины.

Обоснование законопроекта гласит, что за последние два года расходы на правосудие превысили размер госпошлины, взимаемой судами, до 4 раз. Между тем, вступивший в силу в 2018 году Гражданский процессуальный кодекс Республики Армения ввел структуры, значительно сокращающие расходы на правосудие. Например, извещения суда, стороны извещаются о времени и месте очередных судебных заседаний не на бумаге, а по электронной почте и т. д. Таким образом, очевидно, что действующие правовые нормы существенно упростили процедуру судебных извещений, что в то же время предполагает снижение их стоимости.

Другая поправка отменяет некоторые существующие льготы на государственную пошлину, в результате чего физические и некоммерческие организации не освобождаются от уплаты государственной пошлины путем обжалования решения соответствующих уполномоченных органов об административных правонарушениях, прекращения дела или оставления иска без рассмотрения, экспертизы для отмены решения, предъявления иска или замены одного вида поручительства другим.

Проблематично и то, что в проектах нет обоснования необходимости отмены этих льгот (кроме случаев обжалования решения соответствующих уполномоченных органов об административных правонарушениях). В связи с этой практикой Защитник прав человека отмечает, что любые дополнения или изменения в законопроекте должны иметь надлежащее обоснование, когда речь идет о правилах, которые ущемляют права человека и иным образом ухудшают ситуацию. Поэтому следует исключить ситуации, когда какая-либо норма действующего законодательства изменяется, дополняется или даже отменяется без всякого обоснования или необходимости.

Согласно оценке омбудсмена, это решения, в силу которых некоммерческие организации и физические лица будут лишены льгот на госпошлины.

Омбудсмен предлагает пересмотреть и снизить предусмотренные проектом ставки государственной пошлины, а также сохранить существующие льготы по уплате пошлины”, - говорится в сообщении офиса ЗПЧ.