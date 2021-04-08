ПСЖ одержал победу над “Баварией”, а “Челси” над “Порту”: Лига чемпионов
08:38, 8 Апрель, 2021
Состоялись матчи четвертьфинала финала Лиги чемпионов.
Как передает «Арменпресс», мюнхенская “Бавария” на своем поле уступила ПСЖ со счетом 2:3. В составе немецкого клуба голы забили Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Томас Мюллер, а голы ПСЖ-Килиан Мбаппе (дубль) и Маркиньюс.
В другом матче дня “Порту” дома уступил “Челси” со счетом 0:2. В составе лондонского клуба отличились Мейсон Маунт и Бенджамин Чилуэлл.
Ответный матч команд состоится 13-го апреля.
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