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ПСЖ одержал победу над “Баварией”, а “Челси” над “Порту”: Лига чемпионов

ПСЖ одержал победу над “Баварией”, а “Челси” над “Порту”: Лига чемпионов

Состоялись матчи четвертьфинала финала Лиги чемпионов.

Как передает «Арменпресс», мюнхенская “Бавария” на своем поле уступила ПСЖ со счетом 2:3. В составе немецкого клуба голы забили Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Томас Мюллер, а голы ПСЖ-Килиан Мбаппе (дубль) и Маркиньюс.

В другом матче дня “Порту” дома уступил “Челси” со счетом 0:2. В составе лондонского клуба отличились Мейсон Маунт и Бенджамин Чилуэлл.

Ответный матч команд состоится 13-го апреля.


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