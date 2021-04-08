Квантовая сфера - революция в научном и технологическом мире, Армения должна стать ее частью

Область квантовой физики и технологии обещает новый этап прогресса в мире, и Армения должна быть частью этого процесса. Об этом в беседе с «Арменпресс» говорила руководитель Национальной научной лаборатории им. Алиханяна (Ереванский физический институт), преподаватель кафедры физики Франк М. Фраймана Университета Нотр-Дама Ани Абраамян, представляя предстоящие программы.

- Госпожа Абрамян, в чем будут приоритеты Национальной научной лаборатории в 2021 году?

- В 2021 году мы ожидаем ряда значительных событий. Первое - это создание нового отдела квантовой физики и технологий. Эта сфера обещает человечеству новый этап технологического прогресса, и Армения будет иметь в нем свою долю. У нас уже есть сильная предпосылка. Gate 42 (автор Quantum Computing Research և Development Foundation) присоединяется к Национальной научной лаборатории Алиханяна (АЛГ). Далее следует участие экспериментальной части группы доктора Амура Маргаряна. С помощью GPS и других программ время можно будет измерять точнее, чем когда-либо!

Кроме того, мы будем использовать радиоактивные изотопы, произведенные на циклотроне, для проверки некоторых основных аспектов квантовой физики. Это очень интересный научный прорыв.

Мы также строим инфраструктуру лаборатории. Новый криогенный центр позволит нам производить специальные гипербарические установки, которые можно будет продавать на мировом рынке, в дополнение к обеспечению нужд науки, здравоохранения и обороны Армении, которые мы в настоящее время реализуем. У нас будет современная лаборатория детекторов с современной цифровой электроникой с детекторами, что позволит нашим ученым участвовать в международных проектах. В процессе создания находится и “чистая комната” класса 1000 (стандарт для классификации чистых помещений) для регистрации достижений в области материаловедения, тестирования точности работы новых детекторов, разработки экологически чистой электроники и многих других приложений.

Я взяла на себя роль директора лаборатории со стратегической целью превратить ее в Центр инновационных технологий. Мое видение лаборатории - создавать новые возможности, основанные на нашем существующем потенциале, создавать дополнительные возможности для прикладной науки в соответствии с нашей ролью национальной научной лаборатории. Мы не только занимаемся фундаментальной наукой, но и наукой, участвуем в решении ряда проблем здравоохранения, экономики и обороны. Я разработала предложение программы для Всемирного банка с моими партнерами из диаспоры, и это предложение на следующей неделе будет представлено правительству Армении. Это даст Армении возможность сделать серьезный шаг вперед. Именно вложения в науку приведут к экономическому успеху.

Анна Гзирян

Полный текст интервью на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1048378.html