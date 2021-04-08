Тегеран не хочет потерять Центральную Азию

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 5 апреля с визита в Узбекистан начал свое турне по Центральной Азии. В центре внимания главы иранского дипломатического ведомства и Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. После подписания Всеобъемлющего соглашения с Китаем Тегерану важно интегрироваться в геоэкономические проекты и восстановить утраченные позиции в регионе, чтобы укрепить свое геополитическое положение, и с этой точки зрения посещение этих стран Ирану важно, как воздух и вода.

Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Среднюю Азию после подписания 25-летнего Всеобъемлющего соглашения между Тегераном и Пекином, согласно которому китайская сторона инвестирует более 400 миллиардов долларов в иранскую экономику. Китайские деньги пойдут на добычу нефти и полезных ископаемых, развитие иранской промышленности, сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры. Взамен Китай получит иранские нефть и газ.

Примечательно, что соглашение между Китаем и Ираном было готово к подписанию еще в 2019 году. Но затем китайская сторона решила заморозить процесс. И только после провала ирано-американского саммита китайцы осознали невозможность установления нормальных отношений с США, и тогда было подписано соглашение с Тегераном.

Это соглашение Ирану обеспечивает серьезного и долгосрочного инвестора, а также поставки нефти и газа в Китай. Вопрос в другом - по какой же цене? Китай всегда использовал и использует тяжелое положение своих партнеров для своей выгоды. Хорошо известно, что Иран оказался под давлением санкций США в связи с его ядерной программой, и, если соглашение сработает, “стена” санкций США сильно пострадает и более того, эта стена будет полностью снесена, если Иран в качестве постоянного члена присоединится к Евразийскому экономическому союзу, членом которого является и Армения. Объявление было сделано в феврале, когда спикер иранского парламента Багер Галибаф посетил Москву. Иран может быть первой страной, которая таким образом продемонстрирует, что санкции США и их союзников не являются тотальными. В случае успеха, иранский опыт будет применен и другими странами, находящимися под ограничениями.

Соглашение между Ираном и Китаем - интересный геоэкономический и геополитический шаг для Тегерана. Визиты Зарифа связаны с развитием региональных проектов.

Во время визитов главы МИД Ирана центральными будут вопросы транспортно-логистических проектов, так как Иран может сообщаться с Китаем по суше только через страны Центральной Азии. На переговорах в Ташкенте, вероятно, обсуждались вопросы строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, необходимой Ирану. Иран заинтересован, потому что это будет транспортный коридор Узбекистан-Афганистан-Иран (порт Мазари-Шариф-Герат-Чабахар). Тегеран заинтересован в том, чтобы этот путь сработал. В 2020 году, когда распространение COVID-19 достигло пика, по этому маршруту началось автомобильное сообщение. Теперь необходимо укрепить эту дорогу и за счет строительства железной дороги.

Активность Турции в Центральной Азии вызывает определенные вопросы не только у России и Китая, но и у Ирана. Тегеран обеспокоен результатами видеоконференции 31 марта в тюркском формате. Несомненно, позиции Турции в Центральной Азии сильны, но Иран также будет активен в Центральной Азии, особенно в связи с его планами присоединиться к ЕАЭС. Эксперты убеждены, что даже если эта страна не станет постоянным членом организации, идея создания зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС будет реализована.

По словам Игоря Панкратенко, заместителя генерального директора Российского центра стратегических оценок и прогнозов, центральноазиатский вектор провалился при президенте Хасане Рухани. Независимо от того, из какого лагеря будет следующий президент, ему придется восстановить вектор Центральной Азии. “И хотя Джавад Зариф уже является “хромой уткой”, все же необходимо заложить какие-то заделы и представить их военно-политическому руководству Ирана. Это не просто прощальная поездка Зарифа, а ревизия двусторонних отношений. Потому что внезапно стало ясно, что влияния Ирана в Средней Азии просто не существует”, - сказал Панкратенко. По его словам, сокращены проекты с центральноазиатскими партнерами, торговля сведена к минимуму, торговля с крупнейшим партнером Казахстаном в прошлом году не достигла 1 миллиарда долларов, Иран потерял политическое влияние в регионе. И это произошло в те годы, когда Зариф был министром иностранных дел Ирана. Таким образом, он частично ответственен за эту неудачную политику. Основная задача Тегерана - интегрироваться в китайские проекты. Но для Ирана там мало места. Иран не интересен Центральной Азии. И это большая проблема, которую нельзя решить лишь визитами Зарифа”, - представил эксперт.

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН