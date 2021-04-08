Газета “Айастани Анрапетутюн”: Новое качество в российско-пакистанских отношениях

“Россия и Пакистан заинтересованы в придании нового качества своим двусторонним отношениям. Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров с рабочим визитом посетил Исламабад, где встретился со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши и высшими политическими и военными лидерами страны. Это первый визит Лаврова в Пакистан с 2012 года.

Таким образом, развитие отношений с Россией является одним из приоритетов внешнеполитической повестки Пакистана. В рамках этого Исламабада интересует и вопрос членства в ЕАЭС. Еще в 2016 году Пакистан выразил желание подписать Соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, но пока прогресса не достигнуто. Если в российско-пакистанских отношениях нет препятствий, то вопрос о членстве в ЕАЭС не может обойти стороной отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном и открытую враждебность последнего по отношению к нашей стране. Последнее обстоятельство проявилось во время второй арцахской войны, когда Пакистан присоединился к турецко-азербайджанскому тандему. Армения имеет право вето в ЕАЭС, которым она и пользовалась до сих пор”.

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