Газета “Айастани Анрапетутюн”: Не давая соответствующей оценки, поощряют агрессора

“Из международных организаций европейские - ЕС и ОБСЕ ближе соприкасаются с арцахским вопросом. Они были важны в процессе довоенного политического урегулирования, и тем более в послевоенный период, когда азербайджано-турецкая коалиция нарушила важнейший из трех принципов, лежащих в основе переговоров - исключение силы, а теперь на столе лежат только принципы права наций на самоопределение и территориальной целостности. Европейские институты легко переварили очередную агрессию Турции против соседней страны, давая этим зеленый свет ее дальнейшим действиям. И не давая адекватных оценок политике и действиям Турции, мягко говоря, исключающим европейские ценности во время и после Арцахской войны, структуры, объединяющие Старый континент, поощряет подход к решению этнических проблем посредством войн”.

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