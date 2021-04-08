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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Не давая соответствующей оценки, поощряют агрессора

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Не давая соответствующей оценки, поощряют агрессора

 “Из международных организаций европейские - ЕС и ОБСЕ ближе соприкасаются с арцахским вопросом. Они были важны в процессе довоенного политического урегулирования, и тем более в послевоенный период, когда азербайджано-турецкая коалиция нарушила важнейший из трех принципов, лежащих в основе переговоров - исключение силы, а теперь на столе лежат только принципы права наций на самоопределение и территориальной целостности. Европейские институты легко переварили очередную агрессию Турции против соседней страны, давая этим зеленый свет ее дальнейшим действиям. И не давая адекватных оценок политике и действиям Турции, мягко говоря, исключающим европейские ценности во время и после Арцахской войны, структуры, объединяющие Старый континент, поощряет подход к решению этнических проблем посредством войн”.

 Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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