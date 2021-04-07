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Пашинян достиг договоренности с Путиным об интенсификации работ по возвращению пленных

Пашинян достиг договоренности с Путиным об интенсификации работ по возвращению пленных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ достиг договоренности о проведении еще более интенсивной работы по вопросу возвращения пленных. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на встрече в Москве с несколькими десятками членов Ассоциации армянских юристов.

В ходе встречи ответ на вопрос о возвращении пленных, премьер-министр подчеркнул необходимость полного выполнения 8-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому “производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших”. 

Глава правительства подчеркнул, что есть полное взаимопонимание с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу обеспечения возвращения пленных, и в этом отношении позиции относительно полноценного выполнения этой договоренности совпадают. По словам Никола Пашиняна, с президентом РФ достигнута договоренность о проведении еще более интенсивной работы по вопросу возвращения пленных.


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