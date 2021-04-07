Баку принимает все необходимые меры для экстрадиции преступников в Азербайджан

Гражданин Азербайджана, обвиняемый в таких преступных деяниях, как фальсификация официальных документов, экстрадирован из Германии. Как передает Арменпресс со ссылкой на Haqqin.az, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского Минюста.

«Гражданин Азербайджана, обвиняемый в совершении таких преступлений, как фальсификация официальных документов путем обмана государственных органов зарубежных стран с целью незаконного получения политического убежища различными лицами, экстрадирован из Германии», - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что в прошлом году была обеспечена экстрадиция в Азербайджан из Германии, Боснии и Герцеговины, Турции, Алжира и других стран мира лиц, обвиняемых в таких преступлениях, как воровство, мошенничество, фальсификация официальных документов.

Министерство юстиции в кратчайшие сроки принимает необходимые меры для получения согласия транзитных стран на экстрадицию преступников в Азербайджан.