“Ереванский бестселлер”: лидирует “Бальзак”: армянская литература, март, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за март.

На первой горизонтали - книга Левона Неса (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.

На втором месте сборник Амо Сагияна “Не ставьте мне отсутствия”. Этот сборник стихов, написанных Амо Сагияном в 1986 - 1992 годах, был сдан в издательство в начале 1990-х годов. Однако по разным причинам книга не была издана. Только в 1998 году, через пять лет после смерти поэта, сборник был издан усилиями друзей поэта, литературного критика Ш. Давтяна и журналиста Х. Айвазяна. В сборнике представлены тонкие психологические образы, символизирующие прощание поэта, уже проживающего закат жизни, размышления о существующей политической реальности и о настроениях того времени.

На третьем месте - роман Марианны Акопян “Каскад. 6,15”. Любовь, ожидание счастья и разочарования, страдание и заботливое возрождение. Героиня романа проходит через ступени “каскада” душевного созревания, находит себя и свой путь к счастью. Раскрывает секрет достижения любви и душевной гармонии в боли разлуки с любимым человеком. В этом романе, написанном с психологическими перепадами и с тонким юмором, наша реальность представлена в интересных деталях, противоречивых, но симпатичных персонажах и счастливых образах. Знакомые проблемы получают новые и неожиданные решения, которые смогут заинтересовать и мотивировать читателя.

На четвертом месте – “Зима Родена” Давида Самвеляна. В книге рассказы, эссе, ключевыми темами которых являются противопоставления человеческих характеров и темпераментов. Еще свежи воспоминания многих людей о темных и холодных но, что еще важнее, героических годах, колорит тех дней, изменения поведения и внутреннего мира людей, их взаимоотношений в течение многих лет.

“Лжец” Левона Неса (Ованнисян) на пятом месте. Успешный бизнесмен, талантливый художник, детектив - герой романа “Лжец” под разными масками путешествует из Германии в Австрию, пытаясь таким образом убежать от настоящего и от своей судьбы, забыть прошлое и стать счастливым. Своими приключенческими и сверхъестественными элементами, тонкими психологическими образами, интересными развитиями и неожиданным завершением этот роман захватывает читателя с первых страниц и не отпускает до самого неожиданного конца.

“Красный” Овика Афьяна находится на шестом месте. Война меняет все. Даже любимые цвета художников или любимые движения танцоров. Неизменными остаются только люди, которые находятся в состоянии войны или ищут мира, с каждым днем все больше и больше отдаляясь от него. Это история войн разных времен, мечтаний и страданий, история о людях, которые любят или борются с самим собой, в своем доме, в своем городе, на границе своей страны. И эта любовь и борьба никогда не заканчиваются.

Седьмое место занимает сборник Эдуарда Харенца “Торжество одиночки”. Этот сборник - новое выражение уникального творческого потенциала талантливого поэта.

На восьмом месте - сборник эссе и рассказов Давида Самвеляна “ Эмигрировавшая ностальгия”. В жизни это происходит всегда - либо мы уходим, либо уходят от нас. Уходы всегда сопровождаются либо слезами радости, либо печали, но иногда плачет и сама душа своими невидимыми слезами. В книге ощущается тоска по людям, ушедшим навсегда, безвозвратно ...

На девятом месте “Дневник крестокрада” Раффи. Роман впервые был опубликован в газете “Мшак” в 1882 - 1883 годах, затем был издан и отдельной книгой.

На десятом месте – “Избранное” Амо Сагияна. Он вобрал собой сочетание лучшие произведения из разных сборников великого поэта.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).