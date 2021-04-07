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Twitter сообщил о доходах в $3,7 млрд за 2020 год

Twitter сообщил о доходах в $3,7 млрд за 2020 год

Доходы компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, в прошлом году составили $3,716 млрд. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе компании.

Отмечается, что в рядах компании к концу 2020 года насчитывалось более 5 500 сотрудников, которые работали в более чем 35 офисах по всему миру. Руководство социальной сети ставит перед собой задачу, чтобы к 2025 году не менее половины сотрудников составляли женщины и не менее четверти персонала - представители разнообразных меньшинств.


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