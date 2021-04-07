Иранское грузовое судно подверглось атаке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на международные СМИ, МИД Ирана подтвердил атаку на судно "Савиз" в Красном море.

“К счастью, сообщений о жертвах не поступало, и в настоящее время ведутся технические расследования, – заявил пресс-секретарь МИД Саид Хатибзаде. – Наша страна предпримет все необходимые меры по линии международных органов”.