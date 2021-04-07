В Иране подтвердили атаку на грузовое судно "Савиз" в Красном море
21:17, 7 Апрель, 2021
Иранское грузовое судно подверглось атаке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на международные СМИ, МИД Ирана подтвердил атаку на судно "Савиз" в Красном море.
“К счастью, сообщений о жертвах не поступало, и в настоящее время ведутся технические расследования, – заявил пресс-секретарь МИД Саид Хатибзаде. – Наша страна предпримет все необходимые меры по линии международных органов”.
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