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Абдалла II объявил о подавлении мятежа в Иордании

Абдалла II объявил о подавлении мятежа в Иордании

Король Иордании Абдалла II направил в среду послание подданным, в котором заверил их в том, что армия и силы безопасности сумели подавить готовившийся мятеж в самой начальной стадии, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС

"Никто и ничто не угрожает стабильности и безопасности королевства", - подчеркнул монарх. При этом Абдалла II отметил в своем послании, что в раскрытом спецслужбами 3 апреля антиправительственном заговоре участвовали "как внутренние, так и внешние стороны".

Касаясь судьбы своего брата принца Хамзы бен Хусейна, который оказался вовлеченным в события, король подчеркнул, что "он находится вместе с семьей в своем дворце".


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