Правозащитники сообщили, что в столкновениях в Мьянме погибли почти 600 человек

Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля возросло до 598. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме.

"По состоянию на 7 апреля 598 человек убиты в результате переворота", - говорится в тексте сообщения. По данным ассоциации, 2 847 человек находятся под стражей, 3 557 предъявлены обвинения, 38 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 481 демонстранта.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.