Депутаты Европарламента высказали возмущение случившимся в Анкаре, где в ходе официального визита руководителю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен не предложили стул рядом с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, накануне в ходе официальных переговоров лидеров институтов ЕС и президента Турции Фон дер Ляйен пришлось довольствоваться диваном в стороне от Эрдогана и Мишеля, которые заняли два имевшихся в зоне протокольной фотосъемки стула.

По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин. "Сначала они вышли из Стамбульской конвенции, а теперь оставляют без стула председателя Европейской комиссии во время официального визита. Это стыдно", - написала депутат в Twitter.

В свою очередь евродепутат из Франции Рафаэль Глюксманн указывает, что европейские руководители не первый раз сталкиваются с "унижением" во время зарубежных визитов. Глюксманн сравнил зарубежные поездки европейских деятелей с передвижением по минному полю.

Бельгийский депутат ЕП Том Вандекенделаре написал в Twitter, что его соотечественник - глава Европейского совета Шарль Мишель - мог предложить свой стул Фон дер Ляйен или попросить обеспечить место принимающую сторону.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при проведении международных визитов избегать подобных ситуаций. По словам Мамера, протокольная служба Еврокомиссии не принимала участия в этот раз в поездке из-за связанных с коронавирусом ограничений.

Он пояснил, что Фон дер Ляйен была удивлена ситуацией со стульями, но предпочла "уделить внимание сути вопроса, а не протоколу". Мамер сказал, что пресс-служба ЕК не может судить о причинах, почему Фон дер Ляйен предложили то или иное место, "это надо спрашивать у принимающей стороны".