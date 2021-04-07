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Национальная сборная Армении поднялась на 9 мест в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Армении поднялась на 9 мест в рейтинге ФИФА

ФИФА 7 апреля опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Национальная сборная Армении улучшила свои позиции и теперь занимает 90-е место.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, продолжает возглавлять рейтинг действующий бронзовый призер чемпионата мира сборная Бельгии. За ней следуют действующие чемпионы мира французы. В первой пятерке также обосновались команды Бразилии, Англии и Португалии.


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