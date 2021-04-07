Ара Абрамян проинформировал президента Армении о деятельности и планах САР

Президент Армении Армен Саркисян 7 апреля принял председателя Союза армян России Ара Абрамяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, председатель Союза армян России проинформировал президента Республики о деятельности и программах, проводимых возглавляемой им организацией.

В ходе встречи были затронуты отношения Армения-Диаспора.

Собеседники двусторонне подчеркнули важную роль диаспоры в дальнейшем развитии страны.