Ара Абрамян проинформировал президента Армении о деятельности и планах САР
19:30, 7 Апрель, 2021
Президент Армении Армен Саркисян 7 апреля принял председателя Союза армян России Ара Абрамяна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, председатель Союза армян России проинформировал президента Республики о деятельности и программах, проводимых возглавляемой им организацией.
В ходе встречи были затронуты отношения Армения-Диаспора.
Собеседники двусторонне подчеркнули важную роль диаспоры в дальнейшем развитии страны.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен