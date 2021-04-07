Тигран Авинян провел заседание Рабочей группы по координации работ по застройке 33- го квартала 

Под председательством вице-премьера Республики Армения Тиграна Авиняна 7 апреля состоялось заседание Рабочей группы по координации реализуемых в рамках программы застройки 33-го квартала Фирдуси работ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в своем вступительном слове Тигран Авинян отметил, что программа застройки 33-го квартала успешно осуществляется, прежде всего, имея в виду получение положительного заключения оценки воздействия на окружающую среду в процессе выполнения проектных работ.

Вице-премьер подчеркнул, что государство должно проводить политику балансирования по трем направлениям. Во-первых, необходимо учитывать интересы жителей, которые должны получить справедливую компенсацию за свою недвижимость. Во-вторых, должны быть учтены интересы инвесторов, чтобы был определенный логической порог прибыльности. В-третьих, должны быть гарантированы общественные интересы. Программа строительства должна быть запущена в этом году на основе согласованной работы и признания указанных направлений равноправным приоритетом.

Коснувшись других крупных градостроительных проектов, вице-премьер добавил, что согласно принятой правительством политике крупные строительные программы, начиная с проектных работ, должны реализовываться на конкурсной основе. Эта практика уже применяется в случае с районом Конда, а также касается строительной программы, которая готовится в Норагюхе. Он подчеркнул, что прозрачные процедуры тендеров важны в плане обеспечения доверия общества к таким проектам.

В ходе заседания был затронут широкий круг вопросов, связанных со строительством 33-го квартала Еревана. В этом контексте был обсужден полный эскизный проект строительства законченных пространственных решений и построек квартала. Одним из важных вопросов повестки дня было определение наиболее приемлемых решений по сохранению находящихся в квартале памятников, их территорий и условий визуального восприятия при строительстве.

Было подчеркнуто, что находящиеся в этом квартале все культурно-исторические памятники будут сохранены, а работы по охране и укреплению будут проводиться в установленном законом порядке. Был затронут текущий этап реализации лотов: по 10 из 18 лотов работы по реализации завершены, а по остальным 8 лотам было принято решение на заключительном этапе привлечь к процессу соответствующий общинный орган с целью повышения эффективности работ.

Вице-премьер дал соответствующие поручения по дальнейшим шагам.