Вице-премьер Мгер Григорян принял новоназначенного посла Казахстана

Вице-премьер Мгер Григорян принял новоназначенного посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, поздравив Болата Иманбаева с назначением, вице-премьер пожелал ему успехов на этой ответственной должности, выразив надежду, что новоназначенный посол продолжит работу предыдущего посла и внесет свой вклад в развитие армяно-казахстанских отношений.

Поблагодарив за прием, посол передал вице-премьеру теплые приветствия от имени казахстанских коллег. В ходе встречи Болат Иманбаев подчеркнул, что дружба между двумя странами зиждется на исторических и культурных связях, а также на теплых контактах между людьми.

В контексте активизации контактов вице-премьер Мгер Григорян представил послу важность программы “Путешествую без Covid-19” и подчеркнул целесообразность присоединения Казахстана к программе.

Собеседники обсудили возможности развития сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС, затронули ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе перспективы углубления торгово-экономических отношений.

Стороны высоко оценили установившиеся конструктивные отношения и в этом контексте подчеркнули важность активизации работы межправительственной комиссии.

Также были затронуты возможности развития сотрудничества в области образования, науки и высоких технологий.