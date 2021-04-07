Президент Армении и посол Франции обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки

Президент Армен Саркисян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Джонатана Лакота.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи была затронута актуальная повестка армяно-французских отношений, в том числе перспективы развития сотрудничества в экономической сфере, в частности, в сфере технологий.

Собеседники также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.