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Президент Армении и посол Франции обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки

Президент Армении и посол Франции обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки

Президент Армен Саркисян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Джонатана Лакота.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи была затронута актуальная повестка армяно-французских отношений, в том числе перспективы развития сотрудничества в экономической сфере, в частности, в сфере технологий.

Собеседники также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.


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