Предстоящие на 8 апреля мероприятия
18:05, Апрель 07, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
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Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 20:26 Национальная сборная Армении поднялась на 9 мест в рейтинге ФИФА
- 19:38 Премьер-министр Пашинян и президент Путин обсудили ряд вопросов армяно-российских стратегических отношений
- 19:30 Ара Абрамян проинформировал президента Армении о деятельности и планах САР
- 19:21 Тигран Авинян провел заседание Рабочей группы по координации работ по застройке 33- го квартала
- 19:15 Меркель поддержала призыв к ужесточению локдауна
- 18:53 В РФ считают, что военно-техническое сотрудничество с Арменией осуществляется полностью
- 18:40 Вице-премьер Мгер Григорян принял новоназначенного посла Казахстана
- 18:30 Президент Армении и посол Франции обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки
- 18:05 Предстоящие на 8 апреля мероприятия
- 17:57 Пашинян предложил Путину обсудить возможность строительства новой АЭС в Армении
- 17:52 Конверс Банк. Новая акция для женщин
- 17:49 Путин уверен, что Армения и РФ в ближайшее время восстановят объемы товарооборота
- 17:46 Пашинян и Путин поговорили о приобретении вакцины «Спутник V»
- 17:37 Рад, что по поводу решения вопроса пленных у нас нет никаких разночтений: Пашинян на встрече с Путиным
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-04-21
- 17:23 Азиатские индексы - 07-04-21
- 16:46 Итало-арабская ассоциация “Асадаках” призвала бойкотировать проазербайджанские партии и деятелей
- 16:43 В Германии заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня
- 16:36 В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации
- 16:31 В Москве началась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина
- 16:26 Песков рассказал о повестке встречи Путин-Пашинян
- 16:19 СМИ: истребитель из состава "Турецких звезд" разбился в районе города Конья
- 16:16 Потенциал Армении в сфере высокотехнологичной промышленности намного больше: Айк Чобанян
- 15:54 Рустам Бадасян представил подробности проекта “Регистрация рождения в роддоме”
- 15:52 Эрдоган заявил, что Турция не откажется от строительства канала "Стамбул"
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