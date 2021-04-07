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Пашинян предложил Путину обсудить возможность строительства новой АЭС в Армении

Пашинян предложил Путину обсудить возможность строительства новой АЭС в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства в Армении новой атомной электростанции. Как сообщает Арменпресс, с таким предложением Пашинян выступил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Надеюсь, что сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями. В этом ключе я хочу обсудить с Вами возможность строительства новой атомной электростанции в Республике Армения», - сказал Пашинян.


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