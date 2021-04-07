Путин уверен, что Армения и РФ в ближайшее время восстановят объемы товарооборота

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заверил, что зафиксированное из-за эпидемии коронавируса снижение объемов товарооборота будет восстановлено.

«Уверен, что в самое ближайшее время мы можем не только восстановить этот объем, но и двигаться дальше. Вижу, что межправкомиссия, которую мы с Вами создали, с двух сторон работает активно. Вы самым активным образом поддерживаете её деятельность, и наш вице-премьер Оверчук регулярно бывает у вас в Ереване», - как сообщает Арменпресс, сказал Путин.

Президент России коснулся также вопросов, связанных с разблокированием торгово-экономических и транспортных коммуникаций в послевоенной ситуации, в результате чего, по мнению Путина, Армения получит новые возможности для развития.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Путина за приглашение в Москву, подчеркнув, что такие встречи очень важны для обсуждения вопросов повестки дня.

«Мы уже договорились, что сегодня у нас будет довольно насыщенная повестка дня, в том числе вопросы стратегического характера. Конечно, прежде всего хочу отметить, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе», - сказал Пашинян.