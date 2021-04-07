Время в Ереване: 11:07:36,   7 Апрель

Конверс Банк. Новая акция для женщин

Конверс Банк. Новая акция для женщин

В Конверс Банке весенние праздники в самом разгаре.Банк продолжает праздничные предложения для женщин-держателей карт MasterCard Конверс Банка. И предлагает им возможность получить кэшбэк в размере 10% в магазинах Rouge, MAC, Jo Malone и Hermitage. Женщины, не являющиеся клиентами банка, также могут воспользоваться этим предложением, получив платежную карту Woman’s Card, с годовой комиссией за обслуживание счета 0 драмов в течение всего срока действия карты.

 Visa Pay Sticke или Visa mini-FOB (с аксессуаром) будет предоставлена держателям карт, которые в ходе акции произвели  безналичные покупки на сумму 300 001 драм РА и более, без платы за обслуживание в течение всего срока действия карты.

Акция действует с 8 по 12 апреля включительно.

Надзор за Банком осуществляется Центральным банком.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации