Рад, что по поводу решения вопроса пленных у нас нет никаких разночтений: Пашинян на встрече с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что между руководителями Армении и России нет разночтений в вопросе удерживаемых в Азербайджане армянских пленных. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении заявил во время встречи с президентом России в Москве.

«Хочу еще раз отметить Ваш личный вклад в стабилизацию ситуации в нашем регионе, особенно после войны. Хочу отметить, что в этом контексте есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован. Это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Как мы неоднократно обсуждали, согласно заявлению от 9 ноября, все заложники, военнопленные и другие удерживаемые лиц должны быть возвращены на Родину. К сожалению, у нас все еще есть удерживаемые в Азербайджане лица. Я очень рад, что по поводу решения этого вопроса у нас нет никаких разночтений», - сказал Пашинян.