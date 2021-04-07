В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации

Сейчас нет необходимости проводить всеобщую мобилизацию в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее управление Народной милиции ДНР заявило о начале призыва на территории республик Донбасса. По данным управления, сейчас для этого задействовали уже 200 человек. Все они будут участвовать добровольно, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас такой необходимости проводить полную мобилизацию нет", - сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что действующих военизированных и воинских подразделений хватает для выполнения задач и реагирования на изменения ситуации.

Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.

В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.