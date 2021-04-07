В Москве началась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина

В Москве началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

“Началась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина”, - как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян.

Никол Пашинян 7 апреля с рабочим визитом выехал в Москву. Руководители двух стран обсудят стратегически важные вопросы повестки армяно-российских отношений, в частности, торгово-экономические связи, вопросы энергетики, безопасности, стратегических инвестиций, здравоохранения. В повестке дня встречи премьер-министра и президента Российской Федерации также вопросы, связанные с реализацией положений, изложенных в трехстороннем заявлении от 9 ноября, их ходом и другие гуманитарные вопросы.