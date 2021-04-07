Песков рассказал о повестке встречи Путин-Пашинян

В ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном будут обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, интеграционных процессов, а также реализации совместного трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Межправительственная комиссия активно работает. С нашей стороны, председателем комиссии является вице-премьер Оверчук. Речь идет и об интеграционных процессах, так как мы находимся в тесном экономическом сотрудничестве с Арменией, СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. И, конечно же, о реализации положений трехстороннего совместного заявления по Карабаху, о мирной жизни в регионе, о развитии транспортной инфраструктуры и снятии блокады”, - сказал Песков.

Премьер-министр Никол Пашинян 7 апреля с рабочим визитом выехал в Москву.