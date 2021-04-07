СМИ: истребитель из состава "Турецких звезд" разбился в районе города Конья
16:19, 7 Апрель, 2021
Истребитель из состава военной пилотажной группы "Турецкие звезды" разбился в среду в районе города Конья в центральной Турции. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Sabah.
По информации издания, боевая машина потерпела крушения в ходе обучающего полета. Первоначально газета писала, что разбился истребитель F-16, однако затем Sabah сообщила, что авария произошла с истребителем Northrop F-5.
На месте крушения продолжаются спасательные работы по поиску летчика.
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