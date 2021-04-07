Потенциал Армении в сфере высокотехнологичной промышленности намного больше: Айк Чобанян

Министр высокотехнологичной промышленности встретился с руководителями отраслевых объединений. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности.

Приветствуя присутствующих, министр отметил: “Уважаемые коллеги, рад возможности принимать вас сегодня и здесь и возглавить это важнейшую для меня сферу, продвигать ее вперед вместе с вами. Я не собираюсь много говорить, сейчас нужно работать, время говорить еще наступит”.

Министр заявил, что наши возможности во много раз превышают нынешнюю ситуацию. Сфера стала одним из основных индустриально-экономических направлений Республики Армения, цель сегодняшней встречи - выправить сложившуюся ситуацию, обсудить основные рабочие, стратегические, программные вопросы, актуальные вопросы, и продвигать их.

Министр также добавил, что будет разработана новая рабочая шкала для максимально эффективной реализации партнерства государство - частный сектор.

Затем министр передал слово председателю Правления Инженерной ассоциации Араму Салатяну. Арам Салатян отметил, что прошлый год был очень тяжелым из-за эпидемии и из-за войны, но сейчас предпринимаются попытки встать на ноги. Касаясь программы “Инженерный городок”, вопроса избрания ректора Политехнического университета, он отметил, что сфере нужен центр без политики.

Александр Есаян, председатель UITE, высоко оценил возможность совместной работы, рассказал о 5 областях, которые они выделили для обеспечения роста сферы, а именно: образование-рабочая сила, военная промышленность, положение Армении в ИТ-секторе, научный потенциал-электронное правительство.

Президент Союза работодателей информационных и коммуникационных технологий Армен Балдрян поздравил министра с ответственным назначением и отметил, что в министерстве работает отличная команда, которая создает основу для амбициозных программ. Подчеркнув важность образования, последний отметил, что начинать освоение отрасли необходимо со школы.

В завершение встречи министр поблагодарил присутствующих за их готовность совместными усилиями разрешить существующие проблемы и выразил надежду, что благодаря совместным усилиям в отрасли в ближайшем будущем будет отмечено много новых успехов.

Во встрече также приняли участие заместители министра Гор Меликян и Виктория Погосян.