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Эрдоган заявил, что Турция не откажется от строительства канала "Стамбул"

Эрдоган заявил, что Турция не откажется от строительства канала "Стамбул"

Турция ни при каких обстоятельствах не откажется от реализации проекта канала "Стамбул", который призван стать новой судоходной артерией, соединяющей Черное и Мраморное моря. Об этом сообщил в среду президент Турции Тайип Эрдоган,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Независимо от того, кто что хочет или не хочет, мы начинаем и мы сделаем канал "Стамбул", который будет служить нашему народу", - приводит его слова Anadolu.


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