Рустам Бадасян представил подробности проекта “Регистрация рождения в роддоме”

С начала проекта “Регистрация рождения в роддоме” с 8 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года в 9 медицинских учреждениях, осуществляющих родовую помощь, зарегистрировано 6 239 рождений. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

“Дорогие соотечественники, 8 марта 2020 года был запущен проект “Регистрация рождения в роддоме”. На данный момент роды регистрируют на месте 9 медицинских организаций Армении, семь - в Ереване, по одной в Гюмри и в Эчмиадзине.

С 8 марта до 31 декабря 2020 года было зарегистрировано 6 239 рождений в 9 медицинских учреждениях, оказывающих родовспомогательную помощь.

Программа непрерывная․ Минюст приглашает все медицинские организации, занимающиеся родовспоможением, присоединиться к инициативе”, - написал министр.