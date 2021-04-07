Эстафета олимпийского огня пройдет в Осаке в одном из парков без зрителей

Этап эстафеты олимпийского огня в западной японской префектуре Осака решено провести в сокращенном масштабе без использования дорог общего пользования и участия зрителей. Как сообщил в среду оргкомитет Игр в Токио, для организации забега будет задействован один из крупных парков в городе Осаке (административный центр префектуры).

"По запросу властей префектуры Осака оргкомитет "Токио-2020" готовится обеспечить безопасное проведение забега с олимпийскими факелами в Мемориальном парке "Экспо-70" в городе Осаке без участия широкой публики. Мы намерены позволить всем желающим принять участие в забеге в течение запланированных для этого двух дней - 13 и 14 апреля. Подробности проведения мероприятия будут объявлены после их утверждения", - говорится в заявлении оргкомитета,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в среду власти Осаки, где из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса вновь вводится локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), запретили проведение этапа эстафеты олимпийского огня на улицах городов префектуры.

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта на территории футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима. Событие проходит в условиях осуществления мер по предотвращению распространения коронавируса. Эстафета продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.