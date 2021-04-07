Жители Киргизии заметили загадочную вспышку в небе

Яркую вспышку в небе заметили жители Киргизии, возможно, от падения метеорита, сообщили РИА Новости очевидцы события.

По их словам, накануне примерно в 23.00 (20.00 мск) в небе к западу от столицы появился резко снижающийся горящий объект, озаривший весь небосвод яркой вспышкой. При этом, никаких звуков слышно не было. Падение объекта наблюдали жители Бишкека и Чуйской области республики. Точной информации, был ли это метеорит, комета или элемент какого-то спутника, пока нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уточняем информацию, что это было. По предварительным данным, никаких разрушений на территории Кыргызстана нет", - сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС страны.