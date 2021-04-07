В Австралии женщина умерла через несколько часов после прививки Pfizer

Пожилая женщина скончалась в Австралии через несколько часов после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что 82-летняя женщина скончалась в доме престарелых в австралийском штате Квинсленд после вакцинации от COVID-19. Пока неясно, как передает телеканал, наступила ли смерть из-за вакцины. Уточняется, что женщина имела проблемы со здоровьем, в том числе заболевание легких,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным, к понедельнику в Австралии было сделано около 855 тысяч прививок вакцинами Pfizer и AstraZeneca.

Ранее австралийский регулятор одобрил для использования в стране вакцины фармацевтических компаний AstraZeneca и Pfizer. От последней Австралия получит в 2021 году 20 миллионов доз вакцины.