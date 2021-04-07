СМИ: Сильвио Берлускони вновь попал в больницу на обследование

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Как сообщает в среду агентство ANSA, в миланской больнице "Сан-Раффаэле" 84-летний политик находится со вторника.

Пасхальные праздники, по данным агентства, он провел на Лазурном берегу в доме старшей дочери Марины и прибыл на вертолете в больницу на исследование,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Несколько лет назад Берлускони перенес серьезную операцию на сердце. В сентябре прошлого года заразился коронавирусом. Он уже несколько раз за последние месяцы попадал в больницу.