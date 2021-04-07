Ара Айвазян с заместителем генерального секретаря ООН обсудил шаги по преодолению последствий COVID

7 апреля министр иностранных дел Армении Ара Айвазян провел онлайн встречу с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Азиатско-Тихоокеанской экономической и социальной комиссии Армидой Салсией Алишахбан. Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Собеседники выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между Арменией и комиссией, подтвердив обоюдную готовность обеспечить непрерывность реализации программ и инициатив на уровне различных ведомств.

В контексте обсуждения программ, реализуемых комиссией по расширению межрегионального сотрудничества, министр Айвазян подчеркнул, что Армения, как страна, не имеющая выхода к морю, всегда находилась на позиции укрепления регионального сотрудничества и взаимосвязи на основе полной реализации принципа инклюзивности.

Обсуждались и вопросы предстоящей 77-й сессии Комиссии. Министр Ара Айвазян и исполнительный секретарь Армида Сальсия Алишахбан также обменялись мнениями о международных усилиях по преодолению COVID-19 и шагах на пути к устойчивому восстановлению.

Министр Айвазян обратил внимание собеседницы на то, что Азербайджан и Турция, игнорируя призыв генсека ООН к глобальному прекращению огня во время пандемии, развязали масштабную агрессию против Арцаха, в результате которой армяне Арцаха столкнулись с острыми гуманитарными и социально-экономическими проблемами. Была подчеркнута необходимость непосредственного участия международных организаций на местах и принятия активных мер”, - говорится в сообщении МИД.