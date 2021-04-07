В большинстве регионов Армении с 10 по 12 апреля ожидаются дожди с грозами

Вследствие проникновения волны теплого тропического воздуха с Аравийского полуострова с 7 по 9 апреля температура воздуха на всей территории Армении постепенно повысится на 7-9 градусов. 8-9 апреля температура воздуха в дневные часы в долинах Сюника достигнет +30...+33 градусов, в Араратской долине и в Ереване - +27...+29 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, днем 7-го, 8-9-го, ночью 10-го апреля ожидается погода без осадков. Днем 10-го, с 11 по 12 в большинстве регионов ожидаются дожди с грозами. Ветер юго-восточный с порывами до 2-5 м/с.

В Ереване днем 7-го, с 8 по 9 апреля ожидается погода без осадков, с 10 по 12 будут кратковременные дожди с грозами.