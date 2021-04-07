7 апреля в НОЦ открылось модернизированное радиогинекологическое отделение

7 апреля свои двери распахнуло отремонтированное модернизированное отделение радиогинекологии Национального онкологического центра имени А. Фанарджяна.

Как сообщает Арменпресс, отделение - единственное в Армении, где проводится лечение брахитерапией, которая показана при онкогинекологических заболеваниях.

“Отделение основано в 1981 году. Около 80-85% женщин с онкологическими заболеваниями нуждаются в лечении брахитерапией. Лечение длительное, а иногда и сложное, с учетом этого обстоятельства мы постарались создать для женщин более комфортные условия и приятную обстановку. Здесь наши пациенты получают и постоперационное лечение. При содействии Международного агентства по атомной энергии отделение оснащено современным аппаратом для брахитерапии “BEBIG SAGINOVA 3D”, который повышает эффективность лечения”, - сказала Эвелина Бахшинян, доцент кафедры онкологии, доктор медицинских наук.

По ее словам, в отделении радиогинекологии Армении ежегодно обращается около 300 женщин, которые довольно скоро получают лечение и возвращаются в свои семьи. Лечение, обследования, химиотерапия, анализы проводятся бесплатно, в рамках госзаказа.

В тот же день в центре открылись еще два обновленных отделения: маммологии и костной онкологии.

Фото: Геворга Перкуперкяна

7 апреля отделению онкологии костей было присвоено имя его основателя Сергея Сеиняна. Была открыта и памятная табличка Сергея Сеиняна.

“Это отделение работает с 1998 года, сегодня оно уже оснащено артроскопическим аппаратом “Stryker” последнего поколения. Врачи нашего отделения владеют всеми хирургическими знаниями онкологии костей. Здесь проводится лечение опухолей костей и мягких тканей, операции по удалению и эндопротезированию всех суставов. Ежегодно в отделении проходят лечение 230-250 пациентов. Около 80% из них полностью излечиваются”, - сказал Александр Сейян сын С. Сеиняна, заведующий отделением.

Отделение маммологии ННЦ было первым специализированным отделением лечения рака груди в Армении.