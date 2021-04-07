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Группа женщин движения “ВЕТО” у здания правительства проводит акцию протеста

Группа женщин движения “ВЕТО” у здания правительства проводит акцию протеста

Группа женщин общественно-политического движения “ВЕТО” 7 апреля на площади Шарля Азнавура призывала к участию в акции протеста, затем прошла к зданию правительства, требуя отставки правительства. Как сообщает Арменпресс, возле здания правительства был устроен полицейский заслон. Сотрудники полиции задержали нескольких демонстранток, пытавшихся проникнуть в здание.


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