Группа женщин движения “ВЕТО” у здания правительства проводит акцию протеста

Группа женщин общественно-политического движения “ВЕТО” 7 апреля на площади Шарля Азнавура призывала к участию в акции протеста, затем прошла к зданию правительства, требуя отставки правительства. Как сообщает Арменпресс, возле здания правительства был устроен полицейский заслон. Сотрудники полиции задержали нескольких демонстранток, пытавшихся проникнуть в здание.