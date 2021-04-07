Армения и Грузия обсуждают перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства

Делегация Министерства экономики Армении во главе с заместителем министра Арманом Ходжояном находится с официальным визитом в Грузии. В составе делегации генеральный секретарь Министерства экономики Армен Хачатрян, исполнительный директор Фонда виноградарства и энологии Армении Заруи Мурадян, и. о. руководителя Агентства интеллектуальной собственности Кристине Амбарян и начальник управления промышленного развития Армен Еганян. В ходе визита армянскую делегацию сопровождает посол Республики Армения в Грузии Рубен Садоян.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Министерства экономики, в рамках визита 5 апреля делегацию принял заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия.

На встрече присутствовали также председатель Национального винного агентства Грузии Леван Мехузла, представители Министерств экономики и финансов Грузии и другие официальные лица.

Целью встречи было обсуждение возможностей реализации региональных программ, а также поиски путей решения проблем, возникающих при перевозке коньячного спирта и вина из Армении в другие страны через территорию Грузии, в том числе, и с маркировкой.

Учитывая опыт Грузии в вопросе контроля заготовки винограда и переработкой, одной из тем повестки дня была и разработка совместных механизмов для повышения уровня контроля в этом направлении.

В ходе встречи были достигнуты предварительные договоренности об устранении проблем при транспортировке сортов винограда мсхали, саперави и ркацители. Обговаривалось и выращивание винограда Кахети в Армении и его географического названия в Грузии. В связи с данным вопросом стороны договорились создать рабочую группу для изучения возможности сохранения кахетинского топонима Грузии при одновременной беспрепятственной продаже кахетинских виноградных вин, произведенных в Армении.

6 апреля армянскую делегацию принял министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили. На встрече был обсужден широкий круг вопросов, связанных с перспективами двустороннего сотрудничества в различных сферах сельского хозяйства.

Были достигнуты определенные договоренности о совместных усилиях по облегчению инспекций в транзитной зоне. В этом контексте, во избежание лишних препятствий, собеседники также рассмотрели возможность досрочной подготовки необходимых документов для организации перевозки по территории Грузии.

Обсуждался и ряд других вопросов, связанных с контролем стоимости винограда, созданием винного кадастра, внедрением системы регистрации виноградарей и использованием современных ирригационных систем.

В ходе визита армянская делегация посетила и Национальное агентство вина Грузии, где был обсужден ряд вопросов, связанных с виноградарством и виноделием.

На ближайшее время для обмена опытом в области сельского хозяйства запланирован и визит грузинской делегации в Армению.