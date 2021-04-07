В Иране оценили перспективы переговоров по ядерной сделке

Если США покажут свою честность, мы сможем провести переговоры по ядерной сделке в формате 4+1, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Я открыл новую страницу международных отношений состоявшимся вчера заседанием, если США покажут свою честность, то мы можем вести переговоры в формате 4+1", - сказал Роухани на заседании правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Президент Ирана также добавил, что после заседания по СВПД в Вене, которое прошло во вторник, начался новый этап в международных отношениях и в истории ядерной сделки.