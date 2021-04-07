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Гянджалиев желаемое представил за действительное: ответ пресс-секретаря президента Арцаха

Гянджалиев желаемое представил за действительное: ответ пресс-секретаря президента Арцаха

Азербайджанский общественный деятель Турал Гянджалиев желаемое представил за действительное. Пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян прокомментировала Арменпресс сообщение, что глава азербайджанской общественной организации “Азербайджанская община Карабаха” Турал Гянджалиев якобы ищет офис в Степанакерте.

“Это заявление - очередное больное желание азербайджанской стороны, которое преподносится как реальность. С помощью таких дешевых информационных спекуляций они стремятся ввести общество в заблуждение и вызвать раздражение армянского общества. Искать офис в Степанакерте можно только на карте. Как бы азербайджанская сторона ни пыталась представить, что конфликт урегулирован, или что у них действительно может быть такая возможность в Арцахе, они прекрасно понимают, что это не так. Есть много нерешенных вопросов, от международного статуса Арцаха до восстановления территориальной целостности республики”.
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