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Армен Саркисян принял члена ВСС Гагика Джангиряна

Армен Саркисян принял члена ВСС Гагика Джангиряна

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял члена Высшего судебного совета Гагика Джангиряна. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно реформ, осуществляемых в судебно-правовой системе.

Был затронут и принятый Национальным собранием и представленный на подпись президенту законодательный пакет О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “Судебный кодекс Республики Армения”.


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