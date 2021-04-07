Армен Саркисян принял члена ВСС Гагика Джангиряна

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял члена Высшего судебного совета Гагика Джангиряна. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно реформ, осуществляемых в судебно-правовой системе.

Был затронут и принятый Национальным собранием и представленный на подпись президенту законодательный пакет О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “Судебный кодекс Республики Армения”.