Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину в другие страны

Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пакистанской газете News International.

"Приоритет на данном этапе – вакцинация населения. Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая", - сказал он.

Министр напомнил, что соглашения о поставках вакцины "Спутник V" достигнуты с более чем 50 государствами, а в ряде стран запущено ее производство.

"Продолжим вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с COVID-19. Будем и впредь помогать пострадавшим государствам – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур", - отметил Лавров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом Лавров добавил, что Москва считает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) главной международной площадкой по координации глобальных усилий в борьбе с пандемией. "Исходим из того, что организация в целом справляется со своими функциями. Будем и далее оказывать ей разноплановую поддержку", - сказал он.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". "Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.