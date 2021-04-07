Ситуация с COVID - в Армении стабильно напряженная: на данный момент госпитализированы все больные

Ситуация с COVID-19 в Армении оценивается как стабильно напряженная.

Об этом в ответ на вопрос Арменпресс заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

“По сравнению с прошлой неделей у нас сложилась стабильная ситуация, в среднем в день регистрируется по 700 - 800 случаев заболевания. Коечный фонд в больницах за последние 15-20 дней был увеличен. На данный момент у нас около 2 500 коек”, - отметила Аванесян и добавила, что в настоящее время в Армении нет пациентов, подлежащих госпитализации, но не госпитализированных

В Армении подтверждено 198 898 случаев COVID-19, 178 227 из которых выздоровели, есть 3 647-летальных исходов. На данный момент фактическое лечение получают 16 088 пациентов.