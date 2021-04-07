Тегеран подтвердил информацию о взрыве на иранском судне в Красном море
12:21, 7 Апрель, 2021
Тегеран подтверждает информацию о взрыве на иранском судне Saviz в Красном море, причины которого выясняются.
Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Иранское торговое судно Saviz было незначительно повреждено в результате взрыва в Красном море у побережья Джибути во вторник", - цитирует его пресс-служба ведомства. Дипломат добавил, что "причины взрыва выясняются".
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