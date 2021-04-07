Тегеран подтвердил информацию о взрыве на иранском судне в Красном море

Тегеран подтверждает информацию о взрыве на иранском судне Saviz в Красном море, причины которого выясняются.

Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Иранское торговое судно Saviz было незначительно повреждено в результате взрыва в Красном море у побережья Джибути во вторник", - цитирует его пресс-служба ведомства. Дипломат добавил, что "причины взрыва выясняются".