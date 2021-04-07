Шаан Гантаарян видит готовность США начать переговоры с Ираном

Руководство США выразило готовность начать переговоры с Ираном. Тегеран, в свою очередь, готов вернуться к своим обязательствам по ядерной программе при условии снятия всех санкций.

Такое мнение в беседе с Арменпресс выразил главный редактор ливанской газеты “Аздак” Шаан Гантаарян.

“Можно сказать, что реакция официального Тегерана является предусловием. Переговоры возобновятся, если будут сняты санкции. Заметно, что предзнаменования процесса деэскалации отношений с Ираном вырисовываются параллельно с установлением новых уровней напряженности между США и Китаем и США и Российской Федерацией. Возобновление переговоров также предполагает ослабление оси Москва-Анкара-Тегеран, как в Средневосточном, так и в Южном Кавказском регионах. А в более глобальном плане также и оси Китай-Россия-Иран”- отметил Гантаарян.

По его словам, рано ожидать, что ситуация резко изменится, тем не менее, она окажет определенное влияние на возобновление замороженных процессов. Не исключено, что за уточнением даты возобновления переговоров последует встреча Тегеран-Эр-Рияд и более отдаленно в Ливане будет сформировано правительство. Интересно, что после соглашения о многомиллиардных сделках Тегеран-Пекин Вашингтон официально заявляет о своей готовности к возобновлению переговоров с Тегераном. Думаю, это также говорит о том, что США обеспокоены возможностью распространения китайского вектора и в этом контексте делают шаг в сторону Ирана”, - сказал Шаан Гантаарян.