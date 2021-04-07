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Омбудсмен Армении поздравил женщин с Днем материнства и красоты

Омбудсмен Армении поздравил женщин с Днем материнства и красоты

Омбудсмен Армении Арман Татоян направил поздравительное послание по случаю Дня материнства и красоты.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью и СМИ офиса Омбудсмена Армении, в послании, в частности, говорится:

“Дорогие женщины, поздравляю всех Вас с  7 апреля - с днем материнства и красоты. Наша страна выстояла, в прямом смысле слова, благодаря Вам. Ваше обаяние и неповторимая красота в воспитании и образовании будущих патриотов. Пускай оно будет долговечным. Основы государства укрепляются высшей защитой прав женщин и равенством. Обратные представления -всего лишь, необоснованные страхи и стереотипы”.


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