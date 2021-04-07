На Украине зафиксировали суточный рекорд летальных исходов из-за коронавируса

Рекордное число летальных исходов за сутки из-за коронавируса зафиксировано на Украине - 481. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Максим Степанов.

"15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников", - написал он в Facebook. По данным министра, за прошедшие сутки в стране были госпитализированы 5 587 человек с подозрением на коронавирус, 481 скончался от осложнений, выздоровели 11 472.

Больше всего новых случаев выявлено в Киеве (1 417), Одесской области (1 236), а также Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017). За сутки проведено более 140 тыс. тестов на коронавирус,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За время пандемии было проведено более 8,4 млн тестов методом ПЦР, охват населения превышает 20%.

Вакцинацию от коронавируса страна начала одной из последних в Европе - 24 февраля. На Украине зарегистрированы три вакцины: индийская Covishield от AstraZeneca, китайская CoronaVac и Pfizer. В страну прибыли первые две, но вакцинация пока проводится только препаратом Covishield.

По данным Минздрава, с начала прививочной кампании на Украине вакцинировали 320 265 человек одной дозой, только два человека получили две дозы.